Буквы «Барнаул» и еще несколько городских улиц засияют по-новому

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-18T08:36:54+03:00

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В Барнауле поменяют освещение на буквах, встречающих гостей города за новым мостом. В этом году планируют поставить новые светодиодные огни вместо старых светильников. Помимо букв «Барнаул» освещение будет обновлено на нескольких улицах Центрального района краевой столицы.

Будет заменена и конструкция опор. Вместо старых бетонных для фонарей работники Барнаулгорсвета подберут и установят металлические, оцинкованные. Проводка, которая уже отслужила свой срок длиной 7,5 км также будет заменена. Работы коснутся улиц Песчаная, Партизанская, Аванесова. Изменят освещение и около храма Иоанна Предтечи, сообщили в ГТРК «Алтай».

В этом году Барнаулгорсвет раньше начал ремонтные работы. На них из городского бюджета было выделено 30 млн рублей. Полностью заменить освещение в указанных участках планируется до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU