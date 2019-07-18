В Камне-на-Оби местный фонтан придется ремонтировать из-за вспученной пленки

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-18T07:56:37+03:00

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В Камне-на Оби фонтан, который починили в прошлом году, «порадовал» местных жителей. 16 июля полностью пришла в негодность, отклеилась и всплыла пленка со дна местной чаши.

Местные жители сомневаются в целесообразности выделенных средств, которые были потрачены на ремонт. Работы проводили по краевому приоритетному проекту «Комфортная городская среда». Покрытие дна всплывало постепенно, некоторые каменцы еще давно стали замечать, как меняется облик местной достопримечательности.

В прошлом году в комитете по ЖКХ заверяли, что специальные технологии приклеят пленку к дну.

- Первый залив будет осуществляться горячей водой определенной температуры. Под действием горячей воды пленка расправится и ляжет герметично к чаше, - поясняли в ведомстве.

Как сообщили «Каменские известия», так и не удалось выяснить, залили ли чашу фонтана по технологии горячей водой или пустили все на самотек. В комитете районной администрации четкого ответа на этот вопрос никто дать не смог. На ремонт было потрачено больше двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU