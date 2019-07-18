В центре Барнаула сгорела старая музыкальная школа

СЕГОДНЯ 05:28 2019-07-18T05:29:34+03:00

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В центре краевой столицы в ночь на 18 июля произошел серьезный пожар. Здание старой музыкальной школы загорелось примерно в час ночь.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в сообществе Barnaul.22. Полыхала музыкальная школа на Калинина, 5а. По предварительным данным, здание могли поджечь.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю, сигнал о поступил в 1.30 ночи. Огонь быстро распространился по деревянному зданию на площади 600 кв.м. Чтобы ликвидировать пожар, к музыкальной школе экстренно направились 30 человек личного состава и девять единиц техники. От огня пострадали стены и перекрытия здания. Пострадавших нет.

Очевидцы в соцсетях также выдвигали версии, что кто-то специально мог поджечь здание, чтобы построить новое в центре города. Деревянное заведение уже около 20 лет не эксплуатировалось. Но в нем находились музыкальные инструменты, мебель и др. Спасти здание не удалось, оно выгорело полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU