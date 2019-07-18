2019-07-18T04:44:27+03:00
Общество

Дочь и бывшая супруга Василия Шукшина пропустят фестиваль в Сростках

БОРЗОВ Денис
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Семья Василия Шукшина не приедет на фестиваль, посвященный ему, в Сростки. Его дочь, известная актриса Мария Шукшина посетит праздник лишь на день, для участия в спектакле «Калина красная». Поездка в село Сростки не входит в ее планы из-за плотного графика.

Как сообщили министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, Лидия Федосеева-Шукшина на фестивале не появится по причине проблем со здоровьем. Еще в июне ее госпитализировали из-за обострения бронхиальной астмы.

Мария Шукшина появится в краевой столице и поучаствует в постановке спектакля «Калина красная». Вместе с ней на сцене можно будет увидеть Андрея Мерзликина, Наталью Егорову и Сергея Никоненко. Шукшина известна нелюбовью к крупному скоплению людей, к тому же, она на данный момент занимается новым крупным проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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