В барнаульском парке отремонтировали прогулочную дорожку
16 июля в барнаульском парке имени В.И. Ленина отремонтировали прогулочную дорожку. Работы проводились по просьбам горожан, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Парк находится в границах улиц Островского, Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов. Место засажено деревьями и активно используется барнаульцами для пеших и велосипедных прогулок.
Работы выполняли сотрудники МБУ «Автодорстрой». На объекте сняли поврежденный верхний слой асфальта и уложили новый.
Общая площадь ремонта составила более 700 метров в длину от территории парка «Лесная сказка» до улицы Антона Петрова.
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ИСТОЧНИК KP.RU