В барнаульском парке отремонтировали прогулочную дорожку

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-17T16:19:16+03:00

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16 июля в барнаульском парке имени В.И. Ленина отремонтировали прогулочную дорожку. Работы проводились по просьбам горожан, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Парк находится в границах улиц Островского, Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов. Место засажено деревьями и активно используется барнаульцами для пеших и велосипедных прогулок.

Работы выполняли сотрудники МБУ «Автодорстрой». На объекте сняли поврежденный верхний слой асфальта и уложили новый.

Общая площадь ремонта составила более 700 метров в длину от территории парка «Лесная сказка» до улицы Антона Петрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU