2019-07-17T14:06:29+03:00
Общество

Бийчан возмутили новые «лежачие полицейские»

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Ограничители скоростиОграничители скоростиФото: газеты «Бийский рабочий»
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В Бийске появился новый тип «лежачих полицейских». Водители жалуются на препятствия на дорогах, сообщает «Бийский Рабочий».

Ограничители скорости появились на улицах Васильева и Стахановской у Центральной городской больницы и в промзоне у проходной Бийского олеумного завода. Как пояснили в отделе дорожного надзора ГИБДД Бийска, рядом на опорах будут размещены дорожные знаки.

Жителей города возмутила жесткость конструкции. При таких неровностях несложно, по мнению бийчан, заработать травму.

- Такие травмы часто получают любители зимних забав, катающиеся на санках-ледянках или «бубликах». Подпрыгнул, приземлился, заболела спина. Ну а дальше рентген покажет… Пересечь неровность относительно безопасно для себя и ходовой автомобиля можно лишь чуть ли не при полной остановке транспорта. Но, собственно, разве не на снижение скорости и рассчитаны конструкции?, - пишет издание.

В администрации города, в свою очередь, пояснили, что новые элементы появились в рамках программы обеспечения безопасности на дорогах, а их установку оплатили из краевого бюджета. «Лежащие полицейские» изготовлены из армированной и неармированной резиновой массы с применением световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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