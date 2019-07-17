В Алтайском крае назначили нового начальника управления юстиции

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-17T11:42:30+03:00

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В Алтайском крае назначен новый начальник управления юстиции. Такое распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Оксана Викторовна Грохотова назначена на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края - начальником управления юстиции региона. К выполнению своих обязанностей она приступит с 18 июля 2019 года.

Биография:

Родилась 18 января 1973 года в с. Первокаменка Третьяковского района Алтайского края.

Образование высшее. В 1996 году окончила Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». В 2006 году – Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция».

В период с 1996 по 2002 годы работала по первой специальности, с 2002 по 2006 годы замещала должность председателя комитета ЗАГС Администрации г. Змеиногорска. С 2006 по 2008 годы – главный специалист отдела по контролю и надзору в сфере ЗАГС Управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю. С 2009 по 2013 годы возглавляла отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, с 2013 по 2016 годы руководила отделом по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований.

С октября 2016 года - начальник отдела нормативно-правового регулирования Главного управления юстиции Алтайского края, Министерства юстиции Алтайского края.

1 марта 2017 года назначена заместителем министра юстиции Алтайского края, начальником управления записи актов гражданского состояния. С 1 июня 2018 года назначена временно исполняющим обязанности заместителя министра юстиции Алтайского края, начальником управления ЗАГС. 11 января 2019 года назначена заместителем начальника управления юстиции Алтайского края. С 16 февраля 2019 года - временно исполняющий обязанности начальника управления юстиции Алтайского края.

За многолетний добросовестный труд награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, Благодарностью Губернатора Алтайского края, юбилейной медалью Алтайского края «80 лет Алтайскому краю».

ИСТОЧНИК KP.RU