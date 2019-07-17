В мэрии пообещали учесть предложения барнаульцев по Генплану

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-17T11:18:05+03:00

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Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложения барнаульцев по Генплану. Заседание прошло 16 июля. В составе комиссии представители краевого управления имущественных отношений, городских комитетов по строительству, архитектуре и развитию, по земельным ресурсам и землеустройству, по управлению муниципальной собственностью, депутаты Барнаульской городской Думы, архитекторы районов города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, итоги общественных обсуждений Генплана Барнаула прокомментировал замгавы администрации города Сергей Демин.

- Завершение общественных обсуждений не означает, что процесс закончен. Наиболее острые вопросы, которые возникли в ходе общественных обсуждений, мы планируем рассмотреть с архитекторами, общественниками, депутатским корпусом. Кроме того, параллельно мы ведем работу по разработке новых правил землепользования и застройки, это также довольно сложный и важных документ, который может часть этих вопросов разрешить, - сказал замглавы администрации города.

Общественные обсуждения проходили в течение месяца с 15 июня до 15 июля. У разработчиков Генплана есть еще неделя на внесение корректировок в проект.

ИСТОЧНИК KP.RU