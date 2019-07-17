«Будем совершенствовать систему предоставления земли многодетным семьям» — Солнцева

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-17T10:24:37+03:00

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Изменения в краевой закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» разъяснили многодетным семьям на круглом столе проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Встреча, инициированная депутатом АКЗС, координатором проекта «Единой России» «Крепкая семья» Ириной Солнцевой, прошла в Барнауле. На мероприятии присутствовали многодетные семьи из Барнаула и близлежащих муниципалитетов. Также во встреча участвовали зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин, замминистра имущественных отношений Алтайского края Ирина Горина, председатель комитета по социальной поддержке города Барнаула Ольга Ишутина, заместитель председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула Лариса Нечаева, руководитель общественной организации «Много деток — хорошо!» Светлана Литвинова.

Депутат АКЗС Ирина Солнцева стала одним из инициаторов изменений в краевой закон, принятых на июньской сессии. Работа велась совместно депутатами и органами власти.

По словам Солнцевой, встреча с многодетными семьями проводилась, чтобы рассказать о том, как будут действовать новые нормы и получить обратную связь для дальнейшего совершенствования законодательства.

— Для нас очень важно вести диалог, чтобы понимать, с какими проблемами сталкиваются многодетные семьи, когда они только встали на учет, когда предоставляется участок, почему в некоторых муниципалитетах нет ни одного свободного участка или никто не стоит в очереди на них, — пояснила координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» в Алтайском крае. — Очередь большая, в ней много желающих, особенно проблематичны города и расположенные недалеко от краевой столицы Первомайский, Павловский районы.

Как рассказала замминистра имущественных отношений региона Ирина Горина, главной целью изменений законодательства «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» было снизить напряжённость среди ожидающих получения земли.

— Учитывая то, что потребность в участках гораздо выше того количества, которое есть у муниципалитетов, в июне 2019 года мы вели плотную работу с АКЗС и по результатам были внесены изменения, — сказала Горина. — Нововведения позволили многодетным семьям самостоятельно выбирать земельные участки, которые расположены на территории Алтайского края, независимо от их места регистрации. В случае, если семья нашла такой участок, и его есть возможность им выделить, они могут теперь обращаться в органы местного самоуправления за их предоставлением во внеочередном порядке.

Замминистра имущественных отношений также уточнила, что в таком порядке можно приобретать участки и не имеющие инфраструктуры. В то время как стоя в очереди, можно получить только землю с инфраструктурой — такие требования к участкам предъявляет закон.

Многодетные родители активно задавали вопросы, связанные с использованием этой нормы. Например, какие требования предъявляются к земельным участкам, как разыскивать свободные участки, как регистрировать право собственности в зависимости от семейных обстоятельств. Представители исполнительной и законодательной власти, администрации Барнаула дали на все вопросы подробные ответы.

Также звучали и предложения, касающиеся в том числе возможности использования для этих целей дачных участков, сохранения статуса многодетных семей после достижения детьми 18 лет, возможности компенсаций тем, кто стоит долго в очереди на участок, и другие.

Ирина Солнцева заявила, что предложения будут проанализированы для дальнейшего совершенствования нормативной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU