2019-07-17T08:19:17+03:00
Происшествия

Смертельная авария произошла около алтайского села

БОРЗОВ Денис
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В Благовещенском районе около села Яготино произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По сигналу об аварии сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, по предварительным данным, 17 июля около 9 часов 30 минут в районе с. Яготино Благовещенского района произошло столкновение автомобилей «Рено Логан» и «Хонда – CRV». Иномарки столкнулись на большой скорости, в обеих машинах находились люди, у них травмы разной степени тяжести.

В результате аварии пять человек пострадали и один скончался на месте происшествия. На место выехала бригада скорой помощи для оказания медицинской помощи потерпевшим.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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