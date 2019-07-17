2019-07-17T05:05:54+03:00
Общество

Проект новой набережной в Барнауле оценили в 7,7 млн рублей

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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После 2020 года в Барнауле может появиться набережная вдоль Барнаулки. Проект оценивается почти в 8 млн рублей, сообщает «Политсибру».

На сайте Госзакупок размещен аукцион на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации. Начальная цена контракта – 7,7 млн рублей. Протяженность набережной от устья реки до проспекта Красноармейского – около 2,2 км.

- Победитель конкурса должен разработать эскизный проект набережной, согласовать с мэрией и утвердить на общественном совете по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Новый проект предполагает, что будет сделана отсыпка террас набережной, а также укрепление откосов. В частности, до начала строительства расчистят берега от растительности и при необходимости дна реки. Все это проектировщики обязуются выполнить не позднее, чем через 10 месяцев со дня заключения контракта, - пишет издание.

Также рабочие должны будут запроектировать линию освещения и видеонаблюдение.

Заявки принимаются до 5 августа, а окончательное решение комиссия примет 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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