Проект новой набережной в Барнауле оценили в 7,7 млн рублей
После 2020 года в Барнауле может появиться набережная вдоль Барнаулки. Проект оценивается почти в 8 млн рублей, сообщает «Политсибру».
На сайте Госзакупок размещен аукцион на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации. Начальная цена контракта – 7,7 млн рублей. Протяженность набережной от устья реки до проспекта Красноармейского – около 2,2 км.
- Победитель конкурса должен разработать эскизный проект набережной, согласовать с мэрией и утвердить на общественном совете по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Новый проект предполагает, что будет сделана отсыпка террас набережной, а также укрепление откосов. В частности, до начала строительства расчистят берега от растительности и при необходимости дна реки. Все это проектировщики обязуются выполнить не позднее, чем через 10 месяцев со дня заключения контракта, - пишет издание.
Также рабочие должны будут запроектировать линию освещения и видеонаблюдение.
Заявки принимаются до 5 августа, а окончательное решение комиссия примет 12 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU