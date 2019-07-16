«Пельмени» посчитают «звезды» в Яровом

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-16T16:03:28+03:00

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Резиденты шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников станут хедлайнерами рекорда по лежанию звездочкой на воде, который постараются обновить в городе Яровом Алтайского края.

Сам флешмоб пройдет в последнюю субботу месяца, 27 июля. Традиционно акция собирает не только местных жителей, но и гостей соленого курорта. По подсчетам организаторов, приезжают и отдыхающие из зарубежья – Казахстана, Германии и не только. Так в прошлом году на причалах зашли в воду одновременно более двух тысяч человек.

- В этом году мы точно обновим цифры, ведь на рекорд едут мега-известные и супер-любимые хедлайнеры шоу «Ваши пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, - сообщают организаторы.

Причем в этот раз это будут не просто звездочки, а читающие звездочки. А еще желающие примут участие в рекордах по самому массовому приседанию и танцам на песке. Сопровождать сие действие будет омская группа «AYAProject». Начало мероприятия в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU