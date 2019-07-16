Делегация Министерства иностранных дел РФ побывала в музее Германа Титова на Алтае

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-16T15:45:02+03:00

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В понедельник, 15 июля, в музее космонавта Германа Титова побывала делегация из представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Мемориальный комплекс посетил российский поэт, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посланник России Владимир Масалов, а также заведующая кафедрой европейских языков института повышения квалификации «Высшие курсы иностранных языков МИД РФ» Лейла Бухармедова.

- Они познакомились с экспозицией музея, а также побывали в доме Титовых, где их угостили душистым травяным чаем, - рассказывают в музее.

И вот в завершении своего визита гости сами сделали приятный сюрприз сотрудникам комплекса: Владимир Масалов прочитал свои стихи.

- Этот день стал днем радости, гордости и счастья! Гордости потому, что мы увидели, с какой любовью вспоминают жители семью Германа Степановича Титова – гордость Советского Союза и России, с какой любовью был воздвигнут музей русскому космонавту! Радости – потому, что работа ведется с душой, выплескивается на весь Алтай! Счастья – потому, что русские люди всегда были талантливы и добры! Наша делегация МИД сердечно благодарит за возможность так глубоко познакомиться с жизнью и деятельностью Германа Степановича Титова, - позже написал в книге отзывов Владимир Иванович.

ИСТОЧНИК KP.RU