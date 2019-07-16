2019-07-16T14:49:19+03:00
Происшествия

18-летний парень обвиняется в изнасиловании взрослой женщины

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае под суд пойдет 18-летний парень, который в нетрезвом состоянии изнасиловал 54-летнюю женщину.

Инцидент произошел в конце апреля в одном из сел Целинного района. В тот день парень узнал, что его приятель уехал из дома и пришел к нему.

- Несмотря на протесты находящейся там 54-летней женщины, он проник в чужое жилище. После этого молодой человек несколько раз ударил ее по лицу, и, преодолевая ее сопротивление, изнасиловал, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На этапе предварительного следствия обвиняемый несколько раз менял свои показания. Сначала признавался во всем, а потом заявил, что связь была по обоюдному согласию. Тем не менее, доказательная база собрана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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