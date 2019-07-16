Пьяная бийчанка без прав угнала автомобиль

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-16T14:05:59+03:00

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27-летняя жительница города Бийска подшофе села за руль чужого автомобиля.

Для этого ей, соответственно, пришлось его угнать. Сев за руль чужого белоснежного Mitsubishi Outlander она отправилась в путешествие вдоль берега Бии в районе Зеленого клина. Там ее и остановили сотрудники полиции.

- Они предложили водителю выйти и проследовать в патрульный автомобиль, однако девушка выругалась грубой нецензурной бранью, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Во время разбирательства выяснилось, что документов на транспорт, да и паспорта у нее нет. Проходить медосвидетельствование она тоже отказалась. Позже стало известно, что прав у нее в помине нет.

Против нарушительницы составили несколько административных дел. В том числе за нападение на полицейского - она покусала его. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 30 тысяч рублей. По факту угона возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU