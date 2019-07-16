Из-за ремонта канализации в Барнауле перекроют движение по пр-кту Ленина

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-16T13:34:43+03:00

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Из-за работ по ремонту канала водосточной сети с 21 июля по 4 августа будет перекрыто движение всех видов транспорта по нечетной проезжей части пр-кта Ленина от ул.Димитрова до ул.Чкалова, также по четной проезжей части пр-кта Ленина от ул.Партизанской до ул.Чкалова. Дорогу перекроют и по участку ул.Чкалова от здания №62а до здания №64.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на время работ движение автобусов изменится следующим образом:

маршруты №1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 53, 55, 109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Партизанская – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр-кт Ленина, 54), далее – по маршрутам, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр-кт Комсомольский – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

маршруты №27, 29, 110, 144: …пр-кт Ленина – ул.Партизанская – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр-кт Ленина, 54), далее – по маршрутам, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр-кт Социалистический – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

маршрут №6: ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу

пр-кт Ленина, 54), далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр-кт Социалистический – ул.Анатолия – пр-кт Ленина – ул.Никитина, далее – по маршруту;

маршрут №41: …ул.Партизанская – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр-кт Ленина, 54), далее – по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр кт Социалистический – ул.Партизанская, далее пр маршруту;

Троллейбусы будут доезжать до пл. Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU