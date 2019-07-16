В Барнауле отремонтировали дорогу до Затона
Во вторник, 16 июля, в Барнауле приняли отремонтированную дорогу до поселка Затон. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Приемку провел глава города Сергей Дугин, а также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
- Всего в этом году в городе будет отремонтировано 33 участка дорог. Кроме того, в рамках городской программы по ремонту сельских дорог будет отремонтировано более 20 магистралей в пригородных территориях, на эти цели направлено порядка 36 млн рублей. Затонцы получили обновленную, соответствующую всем нормативным требованиям дорогу, ведущую к поселку. В планах на следующий год - привести в надлежащее состояние и дорожную сеть внутри поселка, - отметил Дугин.
Теперь по этой дороге смогут ездить не только частники, но и пассажирский автобус, доставляющий жителей поселка в Барнаул и обратно. В общей сложности на ремонт ушло более 18 миллионов рублей. Гарантия – пять лет.
- Это жизненно важная артерия для жителей Затона - по ней они ежедневно ездят на работу, возвращаются домой. Сейчас качество дороги на высоком уровне, хотелось бы обратить внимание и на безопасность. Думаю, здесь нужно поставить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения машин, чтобы жители чувствовали себя более безопасно, - подчеркнул депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов.
ИСТОЧНИК KP.RU