В Барнауле отремонтировали дорогу до Затона

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-16T13:16:12+03:00

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Во вторник, 16 июля, в Барнауле приняли отремонтированную дорогу до поселка Затон. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Приемку провел глава города Сергей Дугин, а также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

- Всего в этом году в городе будет отремонтировано 33 участка дорог. Кроме того, в рамках городской программы по ремонту сельских дорог будет отремонтировано более 20 магистралей в пригородных территориях, на эти цели направлено порядка 36 млн рублей. Затонцы получили обновленную, соответствующую всем нормативным требованиям дорогу, ведущую к поселку. В планах на следующий год - привести в надлежащее состояние и дорожную сеть внутри поселка, - отметил Дугин.

Теперь по этой дороге смогут ездить не только частники, но и пассажирский автобус, доставляющий жителей поселка в Барнаул и обратно. В общей сложности на ремонт ушло более 18 миллионов рублей. Гарантия – пять лет.

- Это жизненно важная артерия для жителей Затона - по ней они ежедневно ездят на работу, возвращаются домой. Сейчас качество дороги на высоком уровне, хотелось бы обратить внимание и на безопасность. Думаю, здесь нужно поставить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения машин, чтобы жители чувствовали себя более безопасно, - подчеркнул депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов.

ИСТОЧНИК KP.RU