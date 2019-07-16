2019-07-16T09:29:12+03:00
Общество

На месте «барнаульского разлома» москвичи откроют кофейню

БОРЗОВ Денис
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Фото: изначальный проект торгового павильонаФото: изначальный проект торгового павильона
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В Барнауле по адресу ул. Партизанская, 60 продолжается ремонт торгового павильона. Риэлторы все еще рекламируют скандально известное здание, возведенное на месте Барнаульского разлома.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, существует несколько объявлений об аренде площадей в 132 кв. м. за 132 000 рублей в месяц. В объявлении говорится о витражном остеклении, центральных коммуникациях и планах по завершению строительства к концу июля.

Также стало известно, что часть площади планирует занять московская компания. Столичные арендаторы уже совсем скоро запустят работу кофейни. Но на момент публикации имеются в наличии и свободные площади в павильоне.

Напомним, строительство здания шло вопреки запрету комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Мэрия потребовала демонтировать конструкцию по причине отсутствия необходимых разрешений и согласований, но строительство почти завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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