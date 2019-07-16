Алтайские пожарные спасли дом и получили письменную благодарность

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-16T08:02:32+03:00

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Жительница Рубцовска поблагодарила местный пожарно-спасательный гарнизон МЧС России за спасение ее семейного дома от распространения огня с соседских зданий. Письмо со словами благодарности она отправила в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда прибыли первые пожарные, огонь успел распространиться по деревянным конструкциям, горели баня и крыша дома, была угроза перехода огня на соседние жилые дома и надворные постройки.

- У моих соседей произошел сильный пожар (горел дом и баня), который нес угрозу моему фамильному дому. Благодаря отваге и сплоченности пожарных города Рубцовска, огонь был сдержан и не перешел на мой дом. От всей души благодарю пожарных нашего города и желаю им крепкого здоровья и поменьше пожаров», - пишет Наталья Кубрак.

Обстановка осложнялась тем, что пожар произошел в «безводном» районе, ближайший пожарный гидрант располагался на удалении 900 метров от возникновения пожара. Несмотря на это, спасатели вовремя выполнили свою задачу. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU