2019-07-16T07:30:52+03:00
Спорт

Три воспитанника алтайского футбола стали лучшими игроками первого тура РПЛ

БОРЗОВ Денис
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Стадион барнаульского «Динамо»Стадион барнаульского «Динамо»Фото: БОРЗОВ Денис
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Три алтайских футболиста-воспитанника барнаульской спортшколы «Динамо» сыграли важную роль для своих клубов в первом туре Российской премьер-лиги.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, полузащитник Санкт-Петербургского «Зенита» Александр Ерохин – стал лучшим игроком матча с новичком лиги – «Тамбовом». Его команда выиграла - 2:1, Александр стал автором одного из голов.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев – стал лучшим игроком матча «Крылья Советов» - ЦСКА. «Крылья» неожиданно одержали победу 2:0. Дубль в ворота армейцев оформил наш земляк.

Вратарь «Ахмата» из Грозного Евгений Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» - «Краснодар». Евгений сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, а его команда выиграла 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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