Три воспитанника алтайского футбола стали лучшими игроками первого тура РПЛ
Три алтайских футболиста-воспитанника барнаульской спортшколы «Динамо» сыграли важную роль для своих клубов в первом туре Российской премьер-лиги.
Как сообщили в минспорта Алтайского края, полузащитник Санкт-Петербургского «Зенита» Александр Ерохин – стал лучшим игроком матча с новичком лиги – «Тамбовом». Его команда выиграла - 2:1, Александр стал автором одного из голов.
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев – стал лучшим игроком матча «Крылья Советов» - ЦСКА. «Крылья» неожиданно одержали победу 2:0. Дубль в ворота армейцев оформил наш земляк.
Вратарь «Ахмата» из Грозного Евгений Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» - «Краснодар». Евгений сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, а его команда выиграла 1:0.
ИСТОЧНИК KP.RU