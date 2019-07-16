В Алтайском крае постепенно решают проблемы "мусорной реформы"

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-16T06:31:54+03:00

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"Мусорная реформа" в некоторых населенных пунктах Алтайского края проходит с проблемами. Люди жалуются на то, что отходы вывозят редко либо этим вообще никто не занимается, а новые квитанции на оплату услуги по вывозу ТКО уже приходят.

Ситуация в Каменском районе

Особенно остро этот вопрос стоит в Каменском районе. Еще в начале июня жители Камня-на-Оби получили квитанции на оплату вывоза отходов, но при этом у многих мусор в этом году не вывозили вовсе, а к кому-то машина приезжала лишь один раз, сообщает "Толк".

Глава алтайского минстроя Иван Гилев и депутат АКЗС Алексей Найден провели встречу с главами районов и сел Каменской зоны и представителями регоператора ООО "Линетт". Основной проблемой они считают отсутствие сотрудничества между жителями, местной администрацией и регоператором.

Администрация Каменского района до сих пор не определила порядок и схему размещения площадок для сбора ТКО. В ответе депутату местного райсобрания Ивану Панченко власти признались, что планируют сделать это лишь в III квартале 2019 года, пишет "Банкфакс".

Представитель регионального оператора Сергей Басс рассказал, что в Камне-на-Оби ежедневно курсирует пять мусоровозов. Около многоквартирных домов мусор забирают раз в день, в частном секторе - раз в неделю.

Другие районы

В Заринске, где жители жаловались на кучи неубранного мусора в апреле и мае, ситуация наладилась. Теперь там вывозят отходы дважды в неделю. В Косихе мусор забирают по понедельникам и средам.

В Немецком национальном районе по факту твердые коммунальные отходы собирают только в райцентре. Их вывозят на окраину села, где до ближайших домов всего 100 метров.

"Мусорная реформа" касается абсолютно всех жителей Алтайского края, ведь если в регионе начали работать регоператоры, жители считаются автоматически заключившими с ними договоры. Однако, если мусор по факту не вывозят, счета на оплату людям выставлять не должны.

В любых спорных ситуациях власти рекомендуют жителям региона обращаться за разъяснениями к региональному оператору либо в краевой минстрой.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву совместно с регоператором и местными властями разобраться с проблемой вывоза мусора в Заринске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU