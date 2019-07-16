Мария Мотузная вернулась в Россию

СЕГОДНЯ 04:03 2019-07-16T04:03:10+03:00

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Уроженка Барнаула Мария Мотузная, ранее обвиняемая в экстремизме, вернулась в Россию и теперь намерена жить в Санкт-Петербурге.

Об этом она сообщила «МБХ медиа». По словам девушки, пока у нее каких-то особых планов нет, но для места жительства она выбрала Петербург. А в родной Барнаул возвращаться не собирается:

- Пока планов куда-то отсюда уезжать без необходимости больше нет, буду жить в Питере, обживаться, — сказала она.

На вопрос о возможной работе в сфере правозащиты Мотузная не смогла ответить:

- Пока не могу больше ничего сказать, к сожалению. Ни да, ни нет, — добавила Мария.

Отметим, ранее девушка подала иск к министерству финансов. Она потребовала один миллион рублей в качестве компенсации за уголовное преследование. Также она намеревалась добиться компенсации ущерба психическому здоровью.

Напомним, на Марию Мотузную завели дело после публикаций на своей странице во «Вконтакте» изображений экстремистского характера. В январе этого года уголовное преследование было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU