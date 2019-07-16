2019-07-16T03:25:11+03:00
Происшествия

Тракторист упал с моста в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: со страницы vk.com/incident22
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июля, в Барнауле тракторист упал с моста.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Нового рынка.

- Трактор упал с моста. Водитель госпитализирован, - сказано в сообщении свидетелей.

По имеющейся информации, водитель получит серьезные травмы, правда их характер не уточняется. По какой причине он съехал с моста – предстоит установить полицейским.

- Момент падения я видела, ехала прям за ним. Он ещё от с Северо-Западной вилял, - между тем написала в комментариях Елена Микрюкова.

По версии девушки, водитель трактора был нетрезв. Впрочем, данное обстоятельство определит экспертиза.

Что касается техники, то в результате падения трактор тоже получил повреждения: у него разбиты стекла и некоторые элементы кузова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хитрый барнаулец обокрал нетрезвого спящего мужчину
В Алтайском крае постепенно решают проблемы "мусорной реформы"
14 человек заболели клещевым энцефалитом на Алтае
Мария Мотузная вернулась в Россию
Бийчанин пытался подкупить полицейского
У барнаульца нашли нелегальную табачную продукцию почти на 2 млн рублей
Mazda поменяет официального дилера в Алтайском крае
Алтайский минздрав решил принимать на работу в больницы пенсионеров и декретниц
В Барнауле перекроют движение по улице Волгоградской и проезду Трамвайному
В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей снова отключат горячую воду
В Барнауле приступили к ремонту крыши горевшей пятиэтажки
В Рубцовском районе горели поля
Жители Барнаула могут выбрать символ своего города
Губернатор Томенко поручил помочь пострадавшим пчеловодам
В Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер
Полиция оцепила здание банка в Барнауле
Два человека сгорели на пожаре в Алтайском крае
Проект генерального плана Барнаула прошел публичное обсуждение
В Бийске поставили остановочный павильон со старой надписью
Барнаульский гребец стал призером первенства Европы
В торговом центре Барнаула пенсионерка украла забытый телефон
В Барнауле проходит ярмарка школьной одежды
«Ростелеком» в Алтайском крае завершил работы по организации видеонаблюдения за ЕГЭ
На пяти участках в Барнауле временно отключат светофоры