Тракторист упал с моста в Барнауле

СЕГОДНЯ 03:25 2019-07-16T03:25:11+03:00

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В понедельник, 15 июля, в Барнауле тракторист упал с моста.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Нового рынка.

- Трактор упал с моста. Водитель госпитализирован, - сказано в сообщении свидетелей.

По имеющейся информации, водитель получит серьезные травмы, правда их характер не уточняется. По какой причине он съехал с моста – предстоит установить полицейским.

- Момент падения я видела, ехала прям за ним. Он ещё от с Северо-Западной вилял, - между тем написала в комментариях Елена Микрюкова.

По версии девушки, водитель трактора был нетрезв. Впрочем, данное обстоятельство определит экспертиза.

Что касается техники, то в результате падения трактор тоже получил повреждения: у него разбиты стекла и некоторые элементы кузова.

ИСТОЧНИК KP.RU