Тракторист упал с моста в Барнауле
В понедельник, 15 июля, в Барнауле тракторист упал с моста.
Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Нового рынка.
- Трактор упал с моста. Водитель госпитализирован, - сказано в сообщении свидетелей.
По имеющейся информации, водитель получит серьезные травмы, правда их характер не уточняется. По какой причине он съехал с моста – предстоит установить полицейским.
- Момент падения я видела, ехала прям за ним. Он ещё от с Северо-Западной вилял, - между тем написала в комментариях Елена Микрюкова.
По версии девушки, водитель трактора был нетрезв. Впрочем, данное обстоятельство определит экспертиза.
Что касается техники, то в результате падения трактор тоже получил повреждения: у него разбиты стекла и некоторые элементы кузова.
ИСТОЧНИК KP.RU