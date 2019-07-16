14 человек заболели клещевым энцефалитом на Алтае

СЕГОДНЯ 04:33 2019-07-16T06:11:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае диагноз клещевой энцефалит комиссионно подтвержден у 14 жителей региона.

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора уточняют, что в числе заболевших четверо – это дети до 14 лет.

- Все заболевшие были не привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина, - добавляют в ведомстве.

Помимо этого в больницах край с подозрениями на заболевание энцефалитом находятся десять человек.

По данным за прошлую неделю в крае от присасывания клещей пострадали 266 жителей региона. С начала сезона их активности за помощью к медикам обратились уже 10069 человек. Из них 3316 детей в возрасте до 14 лет.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - добавляют в профильном ведомстве.

Также специалисты вирусологической лаборатории установили, что в 2,8% случаев исследований клещей был обнаружен вирус энцефалита, а в 16,7% – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU