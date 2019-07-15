У барнаульца нашли нелегальную табачную продукцию почти на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-15T16:20:27+03:00

Изменить размер текста: A A

У 29-летнего барнаульца полицейские нашли больше 18 тысяч пачек нелегальной табачной продукции, которую он хотел продать. Товар находился на складе транспортной компании, в гараже и дома у мужчины, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД.

По подсчетам, немаркированной табачной продукции у барнаульца было почти на 2 миллиона рублей. Мужчина покупал ее в интернете и продавал на территории региона.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере)».

К слову, мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

Читайте также: В торговом центре Барнаула пенсионерка украла забытый телефон

ИСТОЧНИК KP.RU