2019-07-15T15:46:53+03:00
Общество

Mazda поменяет официального дилера в Алтайском крае

Юлия ЕВГРАФОВА
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Компания Mazda ищет нового дилера в Алтайском крае. С действующим партнером «Реал-Моторс» в Барнауле автомобильная марка продлевать контракт не будет, сообщает «Банкфакс», ссылаясь на «Континент Сибирь».

Договор компании с «Реал-Моторс» истекает в этом году. На этом пятилетний контракт с Mazda закончится. Это подтвердил генеральный директор ГК «Реал-Моторос» Александр Частухин.

Так для сотрудничества с японской компанией требуются значительные инвестиции. По словам Частухина, переоборудование дилерского центра под требования Mazda обойдется в 20 миллионов рублей.

- Для того, чтобы окупить такие вложения, нужно продавать ежемесячно хотя бы 25 автомобилей Mazda. Но реально квота на нас с учетом ограничений производственных мощностей во Владивостоке составляет 12-15 автомобилей, и мы со своей стороны не можем на это воздействовать, - добавил гендиректор компании.

К слову, сбор заявок на тендер Mazda закончится 1 июля. Так одним из претендентов на нового дилера в Алтайском крае является «АлтайАвтоЦентр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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