В Барнауле перекроют движение по улице Волгоградской и проезду Трамвайному

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-15T13:26:21+03:00

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В Барнауле в связи с реконструкцией теплосети перекроют движение по улице Волгоградской и проезду Трамвайному.

Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 8 часов 19 июля до 22 часов 19 сентября.

- По проезду Трамвайному движение перекроют от дома №26 до улицы Волгоградской, а по улице Волгоградской - от улицы 2-й Северо-Западной до проезда Трамвайного, - сказали в пресс-службе мэрии.

Автомобилистов призывают заранее выбирать маршруты объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU