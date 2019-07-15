2019-07-15T13:26:21+03:00
Общество

В Барнауле перекроют движение по улице Волгоградской и проезду Трамвайному

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле в связи с реконструкцией теплосети перекроют движение по улице Волгоградской и проезду Трамвайному.

Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 8 часов 19 июля до 22 часов 19 сентября.

- По проезду Трамвайному движение перекроют от дома №26 до улицы Волгоградской, а по улице Волгоградской - от улицы 2-й Северо-Западной до проезда Трамвайного, - сказали в пресс-службе мэрии.

Автомобилистов призывают заранее выбирать маршруты объезда.

Читайте также:

В Барнауле поменяется схема движения у автобуса №120

С субботы, 20 июля, движение автобуса №120 «микрорайон Лесная Поляна - гипермаркет «Алтай» будет изменено. Маршрут пойдет следующим образом: ул. Мамонтова - пер. Короткий - ул. Пролетарская - ул. Ракетная. Затем через дамбу по улице Карельской - ул. Мозаичну - ул. Рождественскую - ул. Изящную (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей ограничивают подачу горячей воды
В Барнауле приступили к ремонту крыши горевшей пятиэтажки
В Рубцовском районе горели поля
Жители Барнаула могут выбрать символ своего города
Губернатор Томенко поручил помочь пострадавшим пчеловодам
В Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер
Полиция оцепила здание банка в Барнауле
Два человека сгорели на пожаре в Алтайском крае
Проект генерального плана Барнаула прошел публичное обсуждение
В Бийске поставили остановочный павильон со старой надписью
Барнаульский гребец стал призером первенства Европы
В торговом центре Барнаула пенсионерка украла забытый телефон
В Барнауле проходит ярмарка школьной одежды
«Ростелеком» в Алтайском крае завершил работы по организации видеонаблюдения за ЕГЭ
На пяти участках в Барнауле временно отключат светофоры