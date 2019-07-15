2019-07-15T16:09:25+03:00
Общество

В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей снова отключат горячую воду

Юлия ЕВГРАФОВА
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Для части домов в Барнауле из-за ремонта тепловых сетей ограничат подачу горячей воды. Отключения продлятся от 1 до 14 дней.

Специалисты СГК стараются минимизировать неудобства для горожан, прорабатывают технические решения так, чтобы проводимые работы, как можно меньше повлияли на комфорт жителей. При технической возможности жителей переключают на временные обводные тепловые сети - это уменьшает количество отключенных домов в 10-15 раз. Но в некоторых случаях обойтись без отключений воды нельзя.

Так на время реконструкции тепловых сетей под отключение попадают:

- С 10.00 17 июля до 9.00 18 июля — 48 многоквартирных домов, школа и частный сектор частично в Индустриальном, Ленинском и Железнодорожном районах.

- С 10.00 18 июля до 9.00 19 июля — 15 многоквартирных домов, школа и детский сад в микрорайоне Дружный.

- С 10.00 22 июля до 9.00 23 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина.

- С 11 по 18 июля включительно — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ.

- С 8.00 9 июля до 23.00 22 июля — 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт.

- С 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова.

- С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова 22.

Также из-за обнаруженных повреждений на магистральных тепловых сетях, на время их устранения (на сутки), под ограничение попадают жители Железнодорожного района:

- С 9.00 15 июля до 9.00 16 июля — 56 многоквартирных домов, 3 детских сада и 2 школы;

- С 9.00 16 июля до 9.00 17 июля — 130 многоквартирных домов, 7 детских садов, 2 школы и 89 домов частного сектора.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на карте.

Пояснения:

- Оранжевым цветом отмечены дома, где на трубопроводах обнаружены дополнительные повреждения после запуска горячей воды.

- Желтым цветом там, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей.

- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

К слову, если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую домом компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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