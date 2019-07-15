2019-07-15T12:26:20+03:00
Происшествия

В Рубцовском районе горели поля

Юлия ЕВГРАФОВА
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Недалеко от села Половинкино, которое находится в Рубцовском районе, 14 июля горели поля. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Как выяснилось позже, на полях загорелась сухая трава. В общей сложности от огня пострадало около тысячи квадратных метров. В краевом МЧС также добавили, что пострадавших в пожаре не было. Из-за теплой погоды на большей части территории края сохраняется высокая пожароопасность, а в Рубцовском, Локтевском и Волчихинском районах чрезвычайная пожароопасность.

Также 14 июля в нескольких километрах от села Устьянка Бурлинского района огнеборцы потушили пожар на площади 28 тысяч квадратных метров. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

К слову, за прошлые сутки в Алтайском крае зарегистрировано 64 пожара, 27 из которых – возгорания сухой растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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