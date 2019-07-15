Губернатор Томенко поручил помочь пострадавшим пчеловодам

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-15T11:08:29+03:00

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15 июля на оперативном совещании в правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко дал поручение региональным Министерству сельского хозяйства и Министерству финансов. Те должны организовать работу по оценке ущерба в связи с гибелью пчел на пасеках региона и разработать предложения по оказанию помощи их владельцам, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, что в данный момент продолжается обследование пострадавших хозяйств.

«Эти люди живут вместе с нами - пчеловоды. Они пострадали. Может быть, надо вмешаться и им помочь. Надо сначала понять, какой объем потерь у них. Думаю, что это будет воспринято нормально. Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, есть резервные средства. Надо разобраться. У пострадавших должно быть ощущение, что есть справедливый подход и есть плечо государственной власти, которая в тяжелых случаях поможет», - отметил Томенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU