2019-07-15T12:24:35+03:00
Общество

В Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

Юлия ЕВГРАФОВА
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Погода на 16-18 июляПогода на 16-18 июляФото: Олег УКЛАДОВ
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С 16 июля и до конца недели в Алтайском крае ожидаются дожди и жаркая погода. В некоторые дни воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщает Алтайский ЦГМС.

Так во вторник, 16 июля, в Алтайском крае в восточных районах ожидаются дожди и грозы. Ветер местами порывистый, до 15 метров в секунду. Ночью в крае ожидается плюс 9-14 градусов, днем 25-30 градусов тепла. В Барнауле в конце дня также возможен дождь с грозой. Ночью будет 11-13 градусов тепла, днем 25-27 градусов.

Небольшое похолодание ожидается 17 июля. В Алтайском крае ночью будет 11-16 градусов тепла, днем 21-26, в южных районах до плюс 31 градуса. В отдельных районах ожидается дождь с грозой и порывистый ветер. В краевой столице в середине недели также прогнозируют дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с. Ночью воздух прогреется до 13-15 градусов, днем 24-26 градусов тепла.

18 июля в отдельных районах синоптики также прогнозируют дожди и грозы, ветер западный, местами порывы будут достигать 13-18 м/с. По краю температура ночью плюс 13-18 градусов, днем 28-33 градуса тепла. В Барнауле также временами ожидается дождь, гроза, порывистый ветер. Ночью будет 14-16 градусов выше ноля, а днем воздух прогреется до 28-30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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