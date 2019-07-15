Два человека сгорели на пожаре в Алтайском крае
В субботу, 13 июля, в частом доме в селе Веселоярск Рубцовского района Алтайского края произошло возгорание, в результате которого погибли два человека.
После того, как пожар был потушен, в сгоревшем доме были обнаружены два трупа. Один из них принадлежал 67-летнему хозяину жилища, второй – его 63-летней супруге.
- По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
На данный момент существует две версии произошедшего: короткое замыкание электропроводки, либо неосторожное обращение с огнем. Следователи устанавливают обстоятельства гибели семейной пары. Назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU