Проект генерального плана Барнаула прошел публичное обсуждение

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-15T09:47:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект генплана Барнаула прошел процедуру публичного обсуждения. Сейчас началось согласование документов, сообщает «Политсиб.ру».

Обсуждать проект начали еще 24 июня. За прошедшие три недели все желающие могли внести свои предложения. По словам руководителя комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерины Андреевой, заседание согласительной комиссии было назначено на 16 июля.

Как стало известно ранее, председателем этой комиссии назначили замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. Также были включены в состав комиссии начальник отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы Екатерина Ломакина, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов, главный специалист юридического отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию города Павел Коломбин, главный архитектор города Владимир Бутаков и начальник отдела дежурных планов Роман Тасюк.

К слову, на обсуждениях проекта было высказано немало критики. Одни остались недовольны подсчетами численности города, другие высказали сомнение по поводу зонирования Барнаула. Также было указано на недостаточное внимание к развитию зеленых зон краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU