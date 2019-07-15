В Бийске поставили остановочный павильон со старой надписью
В Бийске у Центральной городской больницы поставили остановочный павильон с надписью «Музей», сообщает «Бийский рабочий».
Новый остановочный павильон поставили вместо разрушенного. Несколько дней назад водитель грузовика, уходя от столкновения с другим автомобилем, снес старый остановочный павильон.
Так местные жители пришли в недоумение от «нового» павильона. Как отметили бийчане, он раньше находился на остановке «Музей». Когда его перевезли к Центральной городской больнице, надпись сохранили прежней. Поменяют ли в ближайшее время название остановки – неизвестно.
К слову, эту ситуацию жители Бийска обсудили и в соцсетях городского сообщества «Инцидент Бийск».
- Это скоро будет музеем, врачи бегут, ничего прикольного тут нет, лечиться будем подорожником, - отметил в комментариях бийчанин Владимир.
ИСТОЧНИК KP.RU