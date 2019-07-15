Барнаульский гребец стал призером первенства Европы

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-15T08:57:42+03:00

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Байдарочник из Барнаула Владлен Ушаков стал серебряным призером юношеского первенства Европы по гребле, прошедшем в чешской Рачице.

Соревнования проходили среди юношей возрастом до 19 лет и молодежи до 23 лет. Владлен Ушаков выступал в составе сборной России и боролся за медали в байдарке-четверке. Наши ребята преодолели 500-метровую дистанцию за 1 минуту 27 секунд. И это второе время. Первыми к финишу пришел экипаж из Германии. «Бронза» досталась представителям Франции.

Тренирует спортсмена Александр Сухой.

Напомним, в прошлом году воспитанник спортивной школы имени Константина Костенко Артем Пискун также завоевал медаль первенства Европы, но в каноэ-четверке.

- Это была серебряная медаль - на дистанции 500 метров российский экипаж уступил украинцам, - сообщают в министерстве спорта Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU