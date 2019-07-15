В торговом центре Барнаула пенсионерка украла забытый телефон
В одном из торговых центров краевой столицы у женщины украли телефон. Позже выяснилось, что к этому причастна пенсионерка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
В магазине на полке женщина забыла свой телефон. Позже, когда она вернулась, чтобы забрать его, смартфона уже не было. Жительница Барнаула обратилась в полицию. В ТРЦ приехала следственно-оперативная группа, ее сотрудники опросили свидетелей, персонал и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В итоге правоохранители заподозрили в случившемся пожилую женщину. Так они задержали 60-летнюю жительницу Барнаула, свою вину она признала. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража».
К слову, недавно в Барнауле полиция задержала 29-летнюю девушку, которая обманом купила телевизор в кредит. Ущерб от мошенничества оценили в 40 тысяч рублей. Сейчас на жительницу Барнаула возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU