В торговом центре Барнаула пенсионерка украла забытый телефон

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-15T08:36:01+03:00

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В одном из торговых центров краевой столицы у женщины украли телефон. Позже выяснилось, что к этому причастна пенсионерка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В магазине на полке женщина забыла свой телефон. Позже, когда она вернулась, чтобы забрать его, смартфона уже не было. Жительница Барнаула обратилась в полицию. В ТРЦ приехала следственно-оперативная группа, ее сотрудники опросили свидетелей, персонал и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В итоге правоохранители заподозрили в случившемся пожилую женщину. Так они задержали 60-летнюю жительницу Барнаула, свою вину она признала. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража».

К слову, недавно в Барнауле полиция задержала 29-летнюю девушку, которая обманом купила телевизор в кредит. Ущерб от мошенничества оценили в 40 тысяч рублей. Сейчас на жительницу Барнаула возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU