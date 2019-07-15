В Барнауле проходит ярмарка школьной одежды

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-15T08:25:01+03:00

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В столице Алтайского края проходит ярмарка школьной одежды. Она работает в краевом Торгово-промышленном комплексе.

На ярмарке представлена как школьная форма, так и сопутствующие товары для детей.

- Алтайские производители представят блузки, юбки, жилеты, брюки, сарафаны, выполненные из качественных материалов, в классической цветовой гамме, - сообщают в Министерстве промышленности и энергетики края.

В ведомстве отмечают, что места для продавцов предоставлены на безвозмездной основе. Поэтому товар реализуется по оптовым ценам без большой накрутки.

На ярмарке школьной одежды представлены такие барнаульские компании как «Алтайский трикотаж», «Швейная фабрика «Авангард», «Интерлок», «Леко», индивидуальный предприниматель Ольга Омельницкая. Помимо этого открыта секция рубцовских предприятий «Белошвейка», «Алтайская швейная фабрика» и другие.

Ярмарка работает до 15 сентября по адресу: проспект Космонавтов, 59, торговый зал №2, третий вход.

ИСТОЧНИК KP.RU