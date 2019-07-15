2019-07-15T08:14:37+03:00
Общество

«Ростелеком» в Алтайском крае завершил работы по организации видеонаблюдения за ЕГЭ

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: из архива компании "Ростелеком"Фото: из архива компании "Ростелеком"
Изменить размер текста:

В рамках исполнения госконтракта между «Ростелеком» и КГБУ «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» в 97 пунктах проведения экзаменов и региональном центре обработки информации (РЦОИ) организованна видеосъемка, а также онлайн-трансляция проведения единого государственного экзамена с использованием 1024 программно-аппаратных комплексов. Финальным этапом работ стала передача всего объема видеозаписей на хранение в собственный ЦОД компании, которая завершилась 8 июля.

Оператор работает по инфраструктурному проекту с 2014 года. В текущем году «Ростелеком» произвел переоборудование 176 аудиторий в 30 пунктах проведения экзаменов, заменив USB-камеры, которые требуют установки дополнительного оборудования, на современные IP-камеры.

Всего при проведении ЕГЭ-2019 в аудиториях Алтайского края действовало 2046 камер видеонаблюдения: 1992 – IP-камеры (97%) и 54 – USB-камеры (3%). Компания проверила готовность каналов связи и техники, соблюдение параметров съемки и записи. Во время экзамена, который проходил с 27 мая по 1 июля, «Ростелеком» контролировал работоспособность системы видеонаблюдения и оказывал техническую поддержку.

«С прошлого года «Рособрнадзор» повысил требования к работе оборудования: угол обзора камер должен охватывать не только участников ЕГЭ, но и место печати и предварительной раскладки контрольно-измерительных материалов. В случае с оставшимися USB-камерами, которые не всегда давали такую возможность, нашим специалистам в городах Камень-на-Оби и Яровом приходилось применять смекалку. В итоге мы выполнили все условия и с первого раза прошли комплексное тестирование систем видеонаблюдения, – отметил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк. – «Ростелеком» обеспечил требуемое качество трансляций на сайте и в видеозаписях экзамена, отработал ЕГЭ без сбоев, несмотря на хакерские атаки, отключения электроэнергии и другие происшествия».

Компания продолжит работу в дополнительный период итоговой аттестации по ЕГЭ, который начнется в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека сгорели на пожаре в Алтайском крае
Проект генерального плана Барнаула прошел публичное обсуждение
В Бийске поставили остановочный павильон со старой надписью
Барнаульский гребец стал призером первенства Европы
В торговом центре Барнаула пенсионерка украла забытый телефон
В Барнауле проходит ярмарка школьной одежды
На пяти участках в Барнауле временно отключат светофоры
В Барнауле у автобуса №120 поменяется схема движения
В Барнауле студенты продолжают благоустраивать город
Выгодная осень: продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон
Микробиологический ликбез: общее микробное число
Электронные транспортные карты для льготников начали продавать в Барнауле
Какие ЧС могут произойти на Алтае 15 июля - прогноз спасателей
На Алтае продолжается аномальная жара
Бийчанин купил хлеб с розовой скрепкой внутри
Ольга Бузова рассказала об эмоциях после концерта в Яровом
Соцсети: очевидец заснял на видео горящий локомотив поезда «Барнаул-Адлер»
Алтайский губернатор поручил обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники во дворах
В Барнауле полиция задержала девушку, которая обманом купила телевизор в кредит
Москвич предстанет перед судом за разврат 12-летней девочки с Алтая
В выходные по федеральному каналу покажут фильм об Алтайском крае
В Барнаульской туббольнице прошли пожарные учения
На барнаульской набережной пройдет концерт барабанщиков
Серьезный пожар около Рубцовска унес жизни двух людей
В Барнауле расширят мост и дорогу до улицы Кутузова
В Барнауле подожгли ВАЗ на детской площадке
В Барнауле пройдут соревнования по пляжному волейболу