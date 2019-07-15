«Ростелеком» в Алтайском крае завершил работы по организации видеонаблюдения за ЕГЭ

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-15T08:14:37+03:00

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В рамках исполнения госконтракта между «Ростелеком» и КГБУ «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» в 97 пунктах проведения экзаменов и региональном центре обработки информации (РЦОИ) организованна видеосъемка, а также онлайн-трансляция проведения единого государственного экзамена с использованием 1024 программно-аппаратных комплексов. Финальным этапом работ стала передача всего объема видеозаписей на хранение в собственный ЦОД компании, которая завершилась 8 июля.

Оператор работает по инфраструктурному проекту с 2014 года. В текущем году «Ростелеком» произвел переоборудование 176 аудиторий в 30 пунктах проведения экзаменов, заменив USB-камеры, которые требуют установки дополнительного оборудования, на современные IP-камеры.

Всего при проведении ЕГЭ-2019 в аудиториях Алтайского края действовало 2046 камер видеонаблюдения: 1992 – IP-камеры (97%) и 54 – USB-камеры (3%). Компания проверила готовность каналов связи и техники, соблюдение параметров съемки и записи. Во время экзамена, который проходил с 27 мая по 1 июля, «Ростелеком» контролировал работоспособность системы видеонаблюдения и оказывал техническую поддержку.

«С прошлого года «Рособрнадзор» повысил требования к работе оборудования: угол обзора камер должен охватывать не только участников ЕГЭ, но и место печати и предварительной раскладки контрольно-измерительных материалов. В случае с оставшимися USB-камерами, которые не всегда давали такую возможность, нашим специалистам в городах Камень-на-Оби и Яровом приходилось применять смекалку. В итоге мы выполнили все условия и с первого раза прошли комплексное тестирование систем видеонаблюдения, – отметил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк. – «Ростелеком» обеспечил требуемое качество трансляций на сайте и в видеозаписях экзамена, отработал ЕГЭ без сбоев, несмотря на хакерские атаки, отключения электроэнергии и другие происшествия».

Компания продолжит работу в дополнительный период итоговой аттестации по ЕГЭ, который начнется в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU