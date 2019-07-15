На пяти участках в Барнауле временно отключат светофоры

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-15T07:31:43+03:00

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В Барнауле 15 июля временно отключили несколько светофоров. Это связано с плановыми ремонтными работами на электросетях, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Так с 9 до 12 часов не работают светофоры на пересечении Павловского тракта с улицей Попова, на Павловском тракте, 275а (остановка общественного транспорта «ул.Сиреневая», в районе магазина «Лента»), а также на пересечении улицы Попова с улицей 280-летия Барнаула.

К тому же, с 13 до 16:30 часов не будут работать светофоры еще на двух участках улиц: пересечении Попова с Балтийской и пересечении улицы Попова с Взлетной.

В связи с этим, автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать требования дорожных знаков.

Напоминаем, что с 20 июля также будет изменен маршрут автобуса №120. А после завершения ремонта мостового перехода через Барнаулку в краевой столице появится новый маршрут. Это случится в сентябре следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU