2019-07-15T07:04:04+03:00
Общество

В Барнауле у автобуса №120 поменяется схема движения

Юлия ЕВГРАФОВА
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С 20 июля автобус №120 будет ходить по-новому маршруту. В администрации Барнаула жителей города просят быть внимательнее.

Так с субботы движение автобуса №120 по маршруту «мкр. Лесная Поляна - гипермаркет «Алтай» будет организовано следующим образом:

От улицы Мамонтова через переулок Короткий, улицу Пролетарскую до Ракетной. Затем от улицы Ракитной через дамбу улицы Карельской, улицу Мозаичную, Рождественскую до улицы Изящной.

Такие изменения вводятся в целях улучшения транспортного обслуживания населения микрорайона «Октябрьский», поясняют в пресс-службе мэрии.

К слову, в Барнауле также появится еще один маршрут. Он обеспечит транспортом жителей старой части поселка Борзовая заимка. Новый автобусный маршрут «п.Борзовая Заимка – пл.Спартака» появится после завершения ремонта мостового перехода через Барнаулку. Его планируют закончить к 30 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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