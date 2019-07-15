В Барнауле студенты продолжают благоустраивать город
В рамках Зональной студенческой стройки в Барнауле продолжаются ремонт и благоустройство города.
Студенческие отряды Алтайского края в конце июня открыли пятую Зональную городскую студенческую стройку «Барнаул-2019». Так на 10 отрядов (сервисные, экологические, строительные) разделили 150 человек. Студенты занимаются благоустройством домов, ремонтов мостов и автодорог, озеленением города. К тому же, участники стройки соревнуются в спортивных и творческих состязаниях.
По окончанию стройки будут выбраны лучшие отряды, в том числе по производственным показателям и комиссарской деятельности. Все работы закончатся 31 августа.
К слову, все мероприятия проводятся краевым штабом студенческих отрядов, региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
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ИСТОЧНИК KP.RU