В Барнауле студенты продолжают благоустраивать город

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-15T06:07:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках Зональной студенческой стройки в Барнауле продолжаются ремонт и благоустройство города.

Студенческие отряды Алтайского края в конце июня открыли пятую Зональную городскую студенческую стройку «Барнаул-2019». Так на 10 отрядов (сервисные, экологические, строительные) разделили 150 человек. Студенты занимаются благоустройством домов, ремонтов мостов и автодорог, озеленением города. К тому же, участники стройки соревнуются в спортивных и творческих состязаниях.

По окончанию стройки будут выбраны лучшие отряды, в том числе по производственным показателям и комиссарской деятельности. Все работы закончатся 31 августа.

К слову, все мероприятия проводятся краевым штабом студенческих отрядов, региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Читайте также: Запуск ракеты, инопланетяне или «всем есть йод»: Алтай накрыло смогом

ИСТОЧНИК KP.RU