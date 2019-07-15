2019-07-15T05:56:25+03:00
Общество

Выгодная осень: продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон

Воспользоваться акцией можно по 21 июля 2019 года
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Фото: Елена ОвчинниковаФото: Елена Овчинникова
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Торопитесь, авиабилетов по выгодной цене остается все меньше! Выбирайте свое любимое направление на «бархатный сезон» здесь. Распродажа продлится по 21 июля 2019 года. Акция действует на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. Билеты приобретайте на uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.

Напоминаем, что бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Просто используйте их для оплаты билета и получайте еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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