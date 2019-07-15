Выгодная осень: продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон

СЕГОДНЯ 05:55 2019-07-15T05:56:25+03:00

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Торопитесь, авиабилетов по выгодной цене остается все меньше! Выбирайте свое любимое направление на «бархатный сезон» здесь. Распродажа продлится по 21 июля 2019 года. Акция действует на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. Билеты приобретайте на uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.

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ИСТОЧНИК KP.RU