Выгодная осень: продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон
Торопитесь, авиабилетов по выгодной цене остается все меньше! Выбирайте свое любимое направление на «бархатный сезон» здесь. Распродажа продлится по 21 июля 2019 года. Акция действует на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. Билеты приобретайте на uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.
Напоминаем, что бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Просто используйте их для оплаты билета и получайте еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU