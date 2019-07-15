2019-07-15T05:13:26+03:00
Общество

Электронные транспортные карты для льготников начали продавать в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Старые бумажные проездные и новая льготная картаСтарые бумажные проездные и новая льготная картаФото: БОРЗОВ Денис
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В Барнауле 15 июля началась продажа персональных транспортных карт «Льготная». Пользоваться ими с 1 августа смогут краевые и федеральные льготники, которые раньше приобретали бумажные проездные. В частности, это:

- ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, жертвы политических репрессий, труженики тыла;

- инвалиды, ветераны боевых действий, «семипалатинцы», «чернобыльцы»;

- сопровождающие детей-инвалидов.

Как сообщили в горадминистрации, для оформления и пополнения карты следует обращаться в почтовые отделения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие, что вы льготник. Лицам, сопровождающих детей-инвалидов, - свидетельство о рождении ребенка и документ об инвалидности.

Первая активация (пополнение) карты происходит путем внесения на ее счет 330 рублей. В последующем карту необходимо пополнять на эту же сумму. Продажа проездных билетов на бланках с 15 июля прекращается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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