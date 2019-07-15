Какие ЧС могут произойти на Алтае 15 июля - прогноз спасателей

СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-15T04:45:27+03:00

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ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в регионе 15 июля.

Так, в связи с сухой и жаркой погодой сохраняется высокий риск возникновения пожаров - наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Заринском и Ключевском районах. Возможны происшествия на озерах и реках, обусловленных несоблюдением техники безопасности на воде. А в связи с увеличением числа на дорогах мототехники (и из-за нарушений правил движения) есть риск увеличения числа ДТП.

- Также связи с сильным ветром (местами порывы ветра 15–20 м/с) на всей территории регионы возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, короткие замыкания в частном секторе. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Солонешенском, Третьяковском, Чарышском, Змеиногорском районах, - отметили в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU