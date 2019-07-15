2019-07-15T04:48:53+03:00
Общество

На Алтае продолжается аномальная жара

САПОЖКОВА Александра
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Жара на АлтаеЖара на АлтаеФото: Анна СЕМИНА
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15 июля в Алтайском крае продолжится аномальная жара. По прогнозам, температура днем будет держаться на отметках +25...+30.

- Ветер северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Барнауле погода существенно не отличается, - сообщили в алтайском гидрометцентре.

Осадки - небольшой дождь и гроза - ожидаются только северо-восточных районах края.

Напомним, долговременная жара пришла в край более недели назад и может продлиться еще несколько недель. Накануне, 14 июля, регион погрузился "во мглу". На улицах стоял смог и химический привкус. В пресс-службе ГУ МЧС возможной причиной смога назвали масштабные лесные пожары в Красноярском крае. Жители же выдвинули свои версии - от запуска ракеты до пришествия инопланетян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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