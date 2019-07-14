Алтайский губернатор поручил обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники во дворах
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разработать комплекс мер, направленных на обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районах многоэтажной застройки. Данный вопрос поднимался на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.
Напомним, 10 июля в Барнауле произошел крупный пожар в многоквартирном доме. В настоящее время администрация города оказывает необходимую помощь погорельцам.
Во время ликвидации пожара возникла проблема: пожарная техника не могла проехать из-за припаркованных машин. Автомобили пришлось буквально переносить на руках.
Решение этой проблемы будет находиться на контроле региональных властей.
- Предметом особого внимания также станут факты незаконного перекрытия внутриквартальных проездов, которое зачастую происходит в районах многоэтажной застройки. Дополнительные препятствия, ограничивающие въезд во дворы, нередко приводят к трагическим последствиям. Виктор Томенко отметил, что эта проблема является хронической для всех крупных городов в связи с отсутствием официально оформленных мест парковки личного транспорта, особенностями застройки. Поэтому необходимо в дальнейшем учитывать современные потребности при разработке градостроительных планов развития территорий, - пишет пресс-служба правительства края.
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ИСТОЧНИК KP.RU