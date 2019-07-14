В Барнауле полиция задержала девушку, которая обманом купила телевизор в кредит

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-14T07:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские отдела по Индустриальному району УМВД России в Барнауле задержали подозреваемую в мошенничестве. Девушка предоставила заведомо ложные документы и сведения при оформлении кредита на покупку телевизора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ущерб от мошеннических действий девушки оценили в более чем 40 тыс. рублей. Приобретенный телевизор злоумышленница продала на сайте объявлений в интернете. Стражи правопорядка в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали женщину 1990 года рождения.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования (хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку, или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).

ИСТОЧНИК KP.RU