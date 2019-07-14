2019-07-14T05:51:50+03:00
Общество

Москвич предстанет перед судом за разврат 12-летней девочки

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях и распространении порнографических материалов в интернете. От его действий пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае прошлого года 32-летний обвиняемый, проживавший в Москве, в социальной сети познакомился с 12-летней жительницей Барнаула. В ходе переписки он пересылал девочке сообщения развратного характера и фото с порнографическими изображениями. Девочка перестала общаться с мужчиной, однако тот начал её шантажировать. Москвич заявил, что распространит среди одноклассников девочки информацию, порочащую её честь. Когда об этом узнали следственные органы, им удалось установить личность мужчины и привлечь к уголовной ответственности.

Обвиняемый своей вины не признал, но следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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