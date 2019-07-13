В выходные по федеральному каналу покажут фильм об Алтайском крае

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-13T14:31:36+03:00

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В выходные, 13 и 14 июля, а также в понедельник, 15 июля на федеральном канале «Россия 24» покажут фильм Алексея Михалева «Алтайский край: след на Земле».

В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края сообщили, что съемки на территории региона проходили в течение девяти дней. Съемочной группе пришлось нелегко - команде приходилось совершать длинные переезды по краю, также москвичи попали не в лучшие погодные условия, которые также не способствовали съемкам.

В фильме местные жители рассказывают про сплавы по горным рекам, традиции алтайского сыроварения, прекрасное село Бочкари, шукшинские Сростки, целебные алтайские травы, город курорт федерального значения Белокуриха и субкластер «Белокуриха-2».

Фильм выйдет в эфир в субботу, 13 июля, в 21.14, в воскресенье, 14 июля, в 1.31 и в 4.31 . В понедельник, 15 июля - в 18.32.

ИСТОЧНИК KP.RU