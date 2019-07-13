2019-07-13T13:29:17+03:00
Общество

В Барнаульской туббольнице прошли пожарные учения

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба краевой администрацииФото: пресс-служба краевой администрации
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В детской туберкулезной больнице Барнаула провели тактические учения. По легенде, из-за замыкания проводки произошло загорелся подвал лечебного корпуса. В помещениях и коридорах первого этажа стало сильно дымить, была угроза распространения пожара.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, основная цель учений — отработать алгоритм по тушению пожаров и контактов пожарных с персоналом больницы.

На вызов первым прибыл дежурный состав пожарных №7, после них приехало «подкрепление». Главврач сообщила пожарным, что в здании осталось пять человек.

Отделения разделились — одни отправились на поиски людей, другие - для тушения огня.

- В целом занятие прошло на хорошем уровне. Подобные тренировки необходимы для повышения готовности наших сотрудников к реагированию на такие происшествия и готовности персонала учреждения к действиям в экстремальной ситуации. Стоит отметить слаженную работу всех структур, грамотные действия как сотрудников противопожарной службы, так и персонала лечебного учреждения, - сообщил заместитель начальника отдела организации пожаротушения и взаимодействия с ведомственной и добровольной пожарной охраной Андрей Губин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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