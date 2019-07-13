В Барнаульской туббольнице прошли пожарные учения
В детской туберкулезной больнице Барнаула провели тактические учения. По легенде, из-за замыкания проводки произошло загорелся подвал лечебного корпуса. В помещениях и коридорах первого этажа стало сильно дымить, была угроза распространения пожара.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, основная цель учений — отработать алгоритм по тушению пожаров и контактов пожарных с персоналом больницы.
На вызов первым прибыл дежурный состав пожарных №7, после них приехало «подкрепление». Главврач сообщила пожарным, что в здании осталось пять человек.
Отделения разделились — одни отправились на поиски людей, другие - для тушения огня.
- В целом занятие прошло на хорошем уровне. Подобные тренировки необходимы для повышения готовности наших сотрудников к реагированию на такие происшествия и готовности персонала учреждения к действиям в экстремальной ситуации. Стоит отметить слаженную работу всех структур, грамотные действия как сотрудников противопожарной службы, так и персонала лечебного учреждения, - сообщил заместитель начальника отдела организации пожаротушения и взаимодействия с ведомственной и добровольной пожарной охраной Андрей Губин.
ИСТОЧНИК KP.RU